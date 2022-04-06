花蓮新增8例本土 美式餐廳好毒染10人休業10天

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮縣今天新增8例COVID-19確診，其中5例感染源都是來自同一家美式餐廳，3天來已造成10人染疫，衛生局令其休業10天，徹底清消，局長朱家祥呼籲「夜半病毒多，回家最安全」。

花蓮縣政府下午召開記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息。今天新增8例，居隔126人，自主健康管理82人；因確診足跡，3天發送細胞簡訊共3590封；自3月31日至4月5日快篩4304人，陽性確診6人。

衛生局長朱家祥說，新增的8例，1例是慈濟醫院感染延伸、案25185為23歲女護理師，與染疫的同事一起用餐，PCR由陰轉陽，CT值22.4。

另有5例從疫調足跡發現，都到過「奧斯卡美式餐廳」用餐，其中案25362、案25363是花蓮慈濟醫院開刀房護理師，案25364是一所安養機構護理師。

案25186是20多歲男性，1日晚間與朋友（案24935）到奧斯卡美式餐廳宵夜，4日晚上PCR採檢結果陽性確診。

另有一名30多歲女性藝術工作者案25184也到過奧斯卡美式餐廳，後來與父親一起去掃墓，讓60多歲的父親案25188也染疫。

還有案25187東華大學學生，與先前確診的案24686的7-11員工曾有面對面接觸，列自主健康管理並安排PCR採檢結果陽性。

朱家祥說，共有10例的共同足跡都是林森路的「奧斯卡美式餐廳」，有歌手駐唱、啤酒、熱炒，從確診的7-11員工開始，已陸續有9人染疫，還會持續匡列包括所有員工等人，同時採取積極作為，嚴禁店家10天不得營業，由於環境可能被污染，開業前必須經過全面清消。

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另一感染源頭為花蓮慈濟醫院，由於照護外縣市旅遊團確診2歲幼童案23740而導致院內感染，有2名醫師、3名護理師確診及精神科病房4名病人染疫，其中醫師的學生和同事3人都染疫；今天再增加3名護理師確診（其中2名感染源為院外餐廳）。

列席記者會的花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅指出，昨晚徹夜清消開刀房，向今天上午被延遲接受手術的病人致歉；因醫護人員染疫，發生被少數店家排斥、歧視情形，相信絕大部分鄉親都是有愛、善良的，而醫護人員每天篩檢，其實是最安全的，他們為民眾健康而奮鬥，呼籲大家不要澆熄醫護熱情。（編輯：陳仁華）1110406