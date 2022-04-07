國北護累積3學生確診 全校遠距教學延至13日

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（中央社記者許秩維台北7日電）國立台北護理健康大學今天表示，昨晚再新增2名確診，目前累積3名學生確診，全校課室課程也改為遠距教學，並延長實施至13日。

國立台北護理健康大學昨天證實，校內有1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），校方也決定全校課室課程自6日晚間6時至12日晚間10時30分改為遠距教學，但實作、實習課可採實體授課或依各系規定辦理。

國立台北護理健康大學主任秘書蘇義泰今天告訴中央社記者，昨晚再新增2名學生確診，目前累積3名學生確診，由於其中1名染疫學生最後入校時間為4月3日，因此全校遠距教學時間再延1天，預計4月13日恢復實體上課。

蘇義泰提到，實作課也同樣改為遠距教學，至於校外實習課程則依各系規定辦理，這3名確診學生目前都不在實習期間內；校方也向各系所宣導，學生如有確診或居家檢疫、隔離，請系所要主動通知實習機構。

3名確診學生中，其中1名為校內住宿生。蘇義泰指出，得知有住宿生確診後，校方已針對宿舍、寢室等進行清潔消毒，另有7名宿舍的接觸者被匡列採檢，目前都在居隔中。（編輯：陳清芳）1110407