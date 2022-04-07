北市公布5確診者足跡 含多家飯店、影城、KTV
2022/4/7 16:06（4/7 16:19 更新）
（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市衛生局今天公布5名COVID-19確診者足跡，包含泰晶殿皇家養身會館、天成飯店、遼寧夜市、台北京站威秀影城、樂聲影城、錢櫃KTV南京店等，提醒民眾注意。
台北市衛生局今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案24726、24827、24878、25194、25309於台北市的公共場域活動史，包含天成飯店、琴笛食館、大安森林公園大舞台、清奈媽媽印度廚房、這間咖啡、E書漫時尚閱讀概念館復興旗艦店。
衛生局指出，確診者還到過泰晶殿皇家養身會館、暗席酒吧、加賀屋涮涮鍋、遼寧夜市、台北京站威秀影城、樂聲影城、AI GAGA LOUNGE BAR、萬泰診所、健身工廠長春廠、薇閣精品旅館林森館、台北富驛時尚酒店南京東路館。
衛生局表示，摩斯漢堡南東店、DON DON DONKI忠孝新生店、凱統大飯店、錢櫃KTV南京店、金稻子餐廳、集客人間茶館民權店等也有確診者足跡。
衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾請加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站或醫療機構就醫。（編輯：李亨山）1110407
（台北市衛生局提供）
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