可遶境卻暫停跨縣市畢旅 盧秀燕：學生防護力弱

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國內COVID-19本土確診增加，大甲媽遶境將照常起駕，但台中市高中職以下學校則暫停跨縣市畢旅及戶外教學，對此，市長盧秀燕7日表示，因學生防疫保護力較弱而採取更嚴格措施。中央社記者郝雪卿攝 111年4月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）國內COVID-19本土確診增加，大甲媽遶境明天起駕，但中市高中職以下學校即起至30日暫停跨縣市畢旅、戶外教學。台中市長盧秀燕表示，因學生防疫保護力較弱而採取更嚴格措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診今天新增382例，台中市政府今天召開台中市防疫指揮中心記者會，由於大甲鎮瀾宮遶境明晚將舉行起駕，台中市民政局長吳世瑋在會中說明遶境防疫規定。

吳世瑋表示，遶境相關規範包括不鑽轎腳、搶轎，參與遶境遊行活動者須完成3劑COVID-19疫苗接種，沿途以提供盒、碗或密封包裝餐點為原則，並避免群聚休憩，也請主辦單位提供現場直播供信眾在家收視，以減少聚集人潮。

因應疫情，盧秀燕今天宣布台中市高中職以下學校從7日起到30日暫停跨縣市畢業旅行、戶外教學活動。台中市府的決定，引發旅行業者議論，指稱面對疫情，可以舉辦遶境但暫停畢旅。

對此，盧秀燕表示，由於12至17歲的學生還不能施打第3劑COVID-19疫苗，12歲以下的學生也未開放施打疫苗，防疫保護力相對較弱。

盧秀燕指出，目前學校若有超過2名師生確診，就要全校停課，除了學生受影響外，也會影響接送學童上課的家長，在保護學童的立場上，市府會採取更嚴格管制措施，不能讓孩子承受染疫風險。

另外，中央針對遶境活動有提出防疫管制，參與者須打滿3劑疫苗才能參加，目前各地的大型活動均未禁止。

對於輕症、無症狀確診者，盧秀燕說，若未來輕症或無症狀者爆發，現在醫療量能可能不足收治，中央已釋出相關訊息放寬輕症或無症狀者在家照護，但相關規定辦法還沒出爐，等中央相關規定或辦法確定後，將再開防疫會議研商因應。（編輯：戴光育）1110407