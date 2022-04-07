早安世界》本土增281例新北破百 居家隔離規定鬆綁
本土增281例新北破百 三峽某師染疫指導全中運生累計釀155人確診
國內6日新增281例本土病例，再創今年單日新高，也是國內連續第6天新增本土病例超過3位數，個案遍及17個縣市，其中以新北市115例最多。新北市政府表示，三峽某國小老師確診無症狀，因跨校指導多名參加全中運學生導致許多師生與家長染疫，累計衍生其他師生與家長共155人確診。（看完整報導）
居家隔離規定鬆綁 可共用衛浴、同住者原地隔離
中央流行疫情指揮中心6日宣布放寬COVID-19感染民眾的居家隔離規定，未來雖然維持「1人1室」原則，但只要適當清消就能與同住者共用衛浴，如果同住者都被匡列隔離，全家人可同戶隔離。另一方面，新北市長侯友宜邀集轄內多家醫院院長開會，盼為輕症居家照顧模式做準備，以確保醫療量能。針對此一議題，防疫指揮官陳時中表示，目前仍有3問題待討論，包括誰是輕症者、如何提供生活協助與遠距醫療等。總統蔡英文則說，面對Omicron病毒株以輕症甚至無症狀為主的快速傳播模式，台灣的防疫策略應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零，但也不是放任病毒肆虐的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。（看完整報導）
王美花：電費太便宜應推廣節電 6月前決定是否漲價
極端氣候已成新常態，去年5月異常高溫刷新用電量，面對今年炎夏的嚴峻挑戰，經濟部長王美花6日說，夏天開冷氣沒問題，重要的是如何節電，目前已與大用戶商量，在產業端如何做到最有效率的節電方式，家戶反而是要努力的部分，「因為現在電費其實是太便宜了」。她說，電價審議委員會應會在6月前召開，待俄烏戰爭等情勢明朗後做全面評估，並會就電價是否調漲做出決定。（看完整報導）
愛三增程型飛彈將運交 專家：美透過軍售建立台灣能量
美國拜登政府5日第3度宣布對台軍售，將提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元，國防部預計軍售案可望在一個月後正式生效。軍事專家與學者6日表示，國軍目前僅愛國者飛彈系統具備反彈道飛彈聯合攔截能量，而愛三增程型將運交，不排除美方藉此軍售案為台灣建立先期能量。（看完整報導）
俄軍屠殺布查平民引發公憤 中國替俄開脫怪罪美國
烏克蘭布查鎮數百平民遭俄軍屠殺引公憤，歐盟擬對俄國祭出新的制裁，但中國當局仍態度曖昧。中國駐聯合國常任代表張軍說，事件相關情況和具體原因必須查清，任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。在中國國內，官媒未譴責俄羅斯，並延續對俄烏戰爭的一貫立場，將矛頭對準美國，聲稱不能讓此事件成為美國「火上加油的藉口」。（看完整報導）
經濟部加強制裁俄羅斯 嚴管57項軍商兩用產品出口
台灣跟進國際制裁俄羅斯，依瓦聖納協定嚴格審查台廠輸俄產品，經濟部6日表示，將擴大對俄出口管制，增列「輸俄清單」，嚴格管理具有軍商兩用特性，並可能用於大規模武器擴散的57個產品，包括變頻器、電信設備等。依照流程，若業者未申請就對俄羅斯出口這些管制商品，將因違反貿易法面臨有期徒刑、拘役、科或併科罰金或罰鍰、停止輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷進出口廠商登記等裁罰。（看完整報導）
歐盟批俄國在烏克蘭犯戰爭罪 將鎖定化石燃料擴大制裁
歐盟領導人6日表示，由於俄軍在烏克蘭各地、特別是布查鎮犯下「戰爭罪行」，歐盟很快將必須開始制裁俄羅斯所有的化石燃料出口。烏克蘭總統澤倫斯基在此議題上持續對西方國家施壓，他譴責歐洲對禁止俄羅斯能源進口猶豫不決，並說部分國家領導人擔心商業損失甚於戰爭罪行。另一方面，白宮表示，美國和盟邦將對俄羅斯銀行及官員祭出新一波制裁，並禁止在俄國進行新的投資。（看完整報導）
62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
微軟公司前任副總裁湯普森退休後住在西雅圖附近船屋，每天散步、划船。從3月底開始，他出現在歐洲，免費駕車接送烏克蘭難民前往庇護地點，單趟車程最遠一千多公里，只為讓被迫離開家園的難民有個安身之處。（看完整報導）
少將挪用2880元加菜金判4年半 法務部稱情輕法重擬修法
花東防衛指揮部前少將韓豫平挪用演習加菜金用以支付民間人士餐費，遭判4年半定讞。外界替韓豫平陳情，法務部也將資料轉交最高檢察署。檢察總長江惠民6日為此召集花蓮地檢、花蓮高分檢檢察官研議是否有非常上訴空間。法務部長蔡清祥指出，詐領小額補助款疑似情節輕微卻遭依法重判，檢察司正蒐集資料朝修法方向努力，犯罪金額5萬元以下可減刑部分也一併檢討是否修正。（看完整報導）
李家超辭職有望出任香港特首 警隊出身作風強硬
香港政務司司長李家超6日向林鄭月娥請辭，傍晚隨即召開記者會，宣布計畫參選特首，預料將成為唯一參選人，可望成為首位出身於警界的香港特首。李家超在港區國安法實施約一年後曾向媒體揚言，政府會終生追捕在「反送中」犯案而逃往海外的人，有人認為他因此獲得北京當局的青睞。（看完整報導）
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