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疫情16/300

防疫新台灣模式 總統：重症求清零 有效管控輕症

2022/4/6 17:12（4/6 17:37 更新）
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總統蔡英文6日表示，台灣防疫策略應以「減災」為目標，而非全面清零。（中央社檔案照片）
總統蔡英文6日表示，台灣防疫策略應以「減災」為目標，而非全面清零。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天表示，面對Omicron病毒株以輕症，甚至無症狀為主的快速傳播模式，台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

總統強調，現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效管控輕症」。就是透過積極防疫、穩健開放的「新台灣模式」，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

總統下午在臉書發文表示。連假後的第一個上班日，邀集了副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、中央疫情中心指揮官陳時中、台大副校長張上淳、疾管署長周志浩，以及守護邊境防疫的桃園市長鄭文燦 、高雄市長陳其邁召開防疫策略會議，大家深入交換意見，更達成高度共識。

總統表示，隨著Omicron變種病毒株持續在國際蔓延，國內疫情最近也有所變化，許多人都在問，台灣的防疫策略是什麼，是要追求清零？還是要與病毒共存？

總統說，病毒不斷在變異，疫情不斷在變化，她要感謝在不同崗位上的防疫英雄，兩年多來不眠不休的努力；台灣的防疫韌性，也在兩年多來全體國人的團結下，有大幅度的提升，現在，台灣的疫苗覆蓋率，第一劑超過83%，第二劑超過78%，第三劑也已經超過51%。

她並說，為積極有效管控疫情，台灣的疫苗覆蓋率，尤其是長輩的疫苗覆蓋率，要持續提升。醫療量能包括快篩試劑、抗病毒藥物整備要持續增加。檢疫措施，像是隔離方式要滾動檢討，疫調方式要持續簡化，以維持醫療體系的穩健運作。

總統表示，要強化台灣整體的防疫韌性，讓台灣能夠面對不同階段的疫情挑戰。關於各項防疫措施，她也已經請指揮中心進一步完整向各界報告說明。

今年初，總統就曾經說過，尋找兼顧防疫與經濟的「新台灣模式」，是今年的重要施政目標之一。總統說，兩年多來，台灣因為全民團結防疫，度過了一波又一波的疫情挑戰。在邁向下一個階段的路上，希望全體國民，繼續團結防疫守台灣，一起讓台灣更為強韌。（編輯：翟思嘉）1110406

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