全球黑面琵鷺普查 台灣數量占6成現蹤13縣市 增加幅度最明顯

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2022黑面琵鷺普查出爐，全球黑面琵鷺族群數量高達6162隻，其中台灣共記錄到3824隻，超過全球總數6成，全台共13縣市記錄到黑面琵鷺，度冬範圍擴大。圖左為黑面琵鷺亞成鳥，右為黑面琵鷺成鳥，由台南鳥會成員郭東輝所拍攝。（林務局提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年4月8日

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）2022黑面琵鷺普查出爐，全球黑面琵鷺族群數量高達6162隻，其中台灣共記錄到3824隻，持續為黑面琵鷺主要過冬濕地外，度冬範圍也擴大，全台共13縣市記錄到黑面琵鷺。

「黑面琵鷺全球同步普查」是由香港觀鳥會所發起，每年固定於1月召集各國調查員協力同步調查，中華民國野鳥學會執行林務局「綠網關注鳥類族群調查暨保育教育計畫」，統籌聯繫全國鳥友協力進行黑面琵鷺普查工作。

根據普查資料，2022年全球普查於1月8日至9日期間進行，繼去年記錄到5222隻的新高後，全球數量持續創新高，今年共記錄到6162隻黑面琵鷺，除了澳門與菲律賓外，各度冬區的數量都有增加，整體相較2021年大幅增加940隻。

其中，台灣是成長幅度最明顯的地區，全台共調查3824隻，超過全球總數6成，相較去年，增加692隻、增加幅度22.1%，族群數量保持上升趨勢。

台灣的黑面琵鷺主要度冬在西南沿海，超過9成以上的族群集中分布在台南、嘉義、高雄及雲林，其中今年台南的數量有2158隻（56.4%），嘉義則有962隻（25.2%），高雄有369隻（9.7%）等。

曾文溪口溼地黑面琵鷺保護區有許多黑面琵鷺停留。（中央社檔案照片）

特別的是，今年有較多零星的黑面琵鷺出現在其他縣市，包含台北、桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地都同時有1至5隻不等的度冬個體，總共13個縣市記錄到黑面琵鷺，是同步普查有史以來現蹤最多縣市的紀錄。

至於從各區數據的變化來看，黑面琵鷺在台灣不只是數量持續增加，也持續擴大度冬範圍，今年台南、高雄、雲林的數量維持在小幅度的變化，數量增加最顯著的區域則在嘉義布袋，總數量為783隻，對比去年棲地乾旱的狀態，今年水域環境狀況較佳，增加了564隻，也刷新嘉義地區普查的最大量。

此外，今年最特殊的現象為往年不常有黑面琵鷺度冬的縣市，今年卻同時有許多零星個體度冬，讓各地調查員也非常驚喜，像是台東是首次普查當日記錄到黑面琵鷺，桃園、彰化、花蓮也已有多年在普查期間無紀錄。

農委會林務局表示，近期正值黑面琵鷺的北返季節，期待未來族群數量持續上升，早日脫離瀕危名單。（編輯：李錫璋）1110408