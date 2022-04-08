接觸者匡列條件擬再鬆綁 社交距離App可望取代實聯制

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政府推廣的「台灣社交距離App」讓使用者即時掌握與確診者接觸情形。（圖取自App Store網頁apps.apple.com）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北8日電）因應染疫者增加，指揮中心指揮官陳時中今天說，未來擬鬆綁接觸者匡列條件，同時推廣使用社交距離App，若使用人數達1200萬人可望取代實聯制，防疫之餘降人力成本。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但超過99%個案為輕症，中央流行疫情指揮中心將推行「新台灣模式」，防疫策略也將轉變為「重症清零、輕症有效控管」。

陳時中下午在疫情記者會中表示，未來因應確診個案大增，接觸者匡列條件也將鬆綁，以往是多層次匡列、一圈圈往外擴大，但未來大概無法像現在一樣嚴格匡列，可能只會匡列一層。

陳時中說，為了強化接觸者匡列與自主防疫，未來將持續實施實聯制，並推廣全民使用社交距離App（下載連結：iOS、Android），目前全台已有600多萬人下載使用，若達到1200萬至1400萬人下載使用，可望取代實聯制、公布足跡等人力成本耗費，控制疫情效果也會一樣好。

聯合報今天報導指出，指揮中心昨晚和國內3大感染相關醫學會及專家開會，提醒醫界避免使用「清零」、「與病毒共存」等詞，避免民眾產生誤解、恐懼或不信任。

與會的指揮中心疫情監測組長周志浩表示，昨天開會確實有提到「與病毒共存」是不合適的字眼，相較之下，減災、有效控制輕症病例都是較好且務實的說法。

陳時中表示，擔心民眾一看到「共存」就放鬆防疫不管，但實際上政府不會這樣做，也希望大家不要這樣做，期盼在可做到的範圍內有效管理輕症、有效減災。

另外，為讓民眾快速、便宜取得快篩試劑，陳時中昨天坦言，不排除由政府徵用快篩試劑為防疫物資，以壓低價格。陳時中說，目前都在盤點相關資源、討論當中，也正計算大規模使用可能需要的量，再決定是否徵用或如何徵用，強調一定會降價。

陳時中並指出，未來若政府真的徵用快篩試劑，買賣仍是商業行為，價格訂定必須合宜，只是透過徵用減少許多營業時必要的開銷，合理降價，可能類似先前口罩分配的情形。（編輯：管中維）1110408