花蓮增24例確診 美式餐廳群聚再擴大

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣今天新增24例COVID-19確診，其中18例為美式餐廳群聚案延伸、2例為慈濟醫院急診室傳播鏈，4例為外縣市染疫。花蓮吉安鄉光華國小因1名學生確診，該班級停課至22日。

花蓮縣政府下午召開記者會，由花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息，今天新增24例，年齡介於18歲至74歲，皆為輕症。

徐榛蔚表示，今天新增個案分別來自奧斯卡美式餐廳及慈濟醫院急診室2大傳播鏈，其中美式餐廳連同新增18例，累計45人染疫，慈院急診室再增2例，累計16人染疫，另有4例為在外縣市染疫的縣民。

鍾美珠指出，奧斯卡美式餐廳群聚新增18例確診者包括駐唱歌手、工作人員及顧客，也延伸至確診者、接觸者，確診個案足跡遍佈花蓮市、吉安鄉等多間連鎖超商、超市、好樂迪及小吃店等。

鍾美珠指出，慈濟醫院急診室群聚案，今天新增2名慈濟大學學生案25960、26291，皆與確診者足跡重疊收到細胞簡訊，6日採檢陽性確診，足跡集中學校附近超商、小吃店。

鍾美珠表示，4名在外縣市染疫確診者，包括花蓮玉里鎮20歲芳療師，6日接獲台北通知居家隔離，採檢陽性；74歲女性、26歲女性皆為居家隔離期間採檢確診；40歲男性軍人在外縣市染疫，因設籍花蓮歸為花蓮個案。

鍾美珠表示，因奧斯卡美式餐廳確診病例持續增加，呼籲4月1日後曾前往用餐顧客，務必前往快篩，避免疫情持續擴大。

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針對國中小學校狀況，徐榛蔚指出，分別6校有師生9人列居家隔離，其中光華國小、化仁國小各1名學童確診，由於僅光華國小的染疫學童曾到校，因此目前光華國小三年級一個班級停課至22日。

媒體提問花蓮縣衛生局長朱家祥昨天記者會以「奧斯卡得獎者」等語形容美式餐廳染疫者，不少民眾認為有戲謔、歧視等意味，徐榛蔚回應，屬個人表達方式，的確不太適宜。（編輯：方沛清）1110408

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花蓮縣8日新增24例COVID-19確診，其中18例為美式餐廳群聚案延伸、2例為慈濟醫院急診室傳播鏈，4例為外縣市染疫。花蓮縣長徐榛蔚（左）、花蓮縣衛生局副局長鍾美珠（右）8日在記者會說明疫情狀況。中央社記者張祈攝 111年4月8日