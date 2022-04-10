110年大旱天乾物燥 掃墓不慎引發火災件數大增

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（中央社記者陳俊華台北10日電）據內政部統計，由於去年台灣西部發生嚴重乾旱，天乾物燥，因掃墓祭祖不慎引發火災事故總計1515次，比109年大增72.55%。

根據內政部最新統計，110年火災事故發生2萬1684次，較109年減少564次；火災發生率（每萬人口發生火災次數）9.24次，較109年減少0.19次。

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雖然去年整體火災事故減少，但內政部說，因110年初台灣西部地區發生56年來最嚴重乾旱，受缺水影響，敬神掃墓祭祖不慎引發火災共計1515次，較109年增加637次，年增率約72.55%，又以南投縣、台中市及台南市分別增加166件、154件及145件較多。

此外，內政部指出，110年火災事故死傷人數計496人，較109年減少129人；火災死傷率（每10萬人口火災死傷人數）為2.11人，較109年減少0.54人。（編輯：林淑媛）1110410