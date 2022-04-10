嘉市2校有確診 專案採檢逾500名師生都陰性

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（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）嘉義市今天新增6例COVID-19本土確診，其中嘉北國小有3名學生、嘉義高中有1老師確診，2校各專案採檢543人、35人，全數陰性。

嘉義市長黃敏惠下午在嘉義市府線上防疫記者會表示，嘉義市今天新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，分別為案27117、27294、27116、27377、27378及27379。

其中，案27117及案27294為台南市案25431的親友，在5日列為居家隔離，8日分別出現發燒、喉嚨不適等症狀，經衛生局再次安排核酸檢測（PCR）為陽性，無嘉義市公共活動史。

案27116為40多歲男性，清明連假期間與親友聚餐，7日出現喉嚨痛、發燒症狀，自行到醫院篩檢，經PCR為陽性。為釐清感染源，嘉義市衛生局擴大採檢，經採檢發現其友人、嘉義高中老師案27295（居住嘉義縣）的PCR陽性。

由於案27116與親友日常往來密切，且具共同活動史，其親友8日自行以居家抗原快篩檢測，發現就讀嘉義市嘉北國小的案27377、案27378及案27379為陽性。這3名學生在1日到3日曾與家人一同到北部旅遊。

嘉義市衛生局昨天針對嘉北國小、嘉義高中辦理專案採檢，以防堵疫情擴散。其中嘉北國小總計採檢543人，PCR全數陰性；嘉義高中採檢35人，PCR也全數陰性，嘉義高中將持續採檢。

黃敏惠指出，目前國內COVID-19疫情未趨緩，民眾應盡量減少跨縣市移動，保護自身也保護他人，共同維護社區安全。

嘉義市政府表示，由於有學生確診，嘉北國小自9日起至18日預防性停課10天；嘉義高中因有1名老師PCR陽性，學校預防性停課3天，將自11日起至13日止。（編輯：戴光育）1110410