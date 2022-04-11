嘉義高中1教師染疫 全校停課不停學延至18日

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）國立嘉義高中1名教師9日確診COVID-19，全校原預防性停課至13日，校方今天因應確診個案可能的風險，全校停課不停學延長直到18日，並取消16日校慶大會暨園遊會活動。

嘉中祕書葉國宗今天告訴中央社記者，嘉中1名教師9日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢陽性，為案27295，當天下午宣布自11日起全校預防性停課至13日共3天，經疫調接觸者，計匡列166人，包括教職員工62人、學生104人，進行居家隔離或自主健康管理，經PCR採檢均陰性。

葉國宗指出，校方考量居家隔離、自主健康管理教職員工人數過多，預防性停課3天恐無法杜絕可能的感染風險，今天再度召開因應防疫會議，並依照嘉義市衛生局指示緊急應變措施，決議全校停課不停學直到18日。

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葉國宗表示，嘉中停課不停學期間，行政人員照常上班，師生實施線上課程，依教育部「全國各級學校因應疫情停課居家線上學習」相關規範辦理，落實線上學習、課堂點名與教室日誌填寫等。

嘉中指出，校方原訂16日辦理的98週年校慶大會暨園遊會活動，以及15日校慶聯誼餐會因防疫相關考量取消辦理。原訂16日辦理98週年校慶大會第12屆傑出校友表揚，則移至明年校慶活動一併表揚。原訂14日辦理的「國立嘉義高中台加雙聯學制課程合作備忘錄簽約儀式」擇期辦理。（編輯：謝雅竹）1110411