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桃園市增3學生染疫 新興及啟英高中12日起停課

2022/4/11 17:19
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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市政府教育局今天在網站上公告，受到新增學生確診COVID-19影響，桃園區新興高中及中壢區啟英高中明天起將停課。相關的疫調作業正由衛生局人員進行中。

衞生局表示，桃園市下午再新增3名學生確診，分別是2名新興高中學生，以及1名啟英高中學生，目前正由桃園市政府衛生局進行疫調中，相關疫情資訊由中央流行疫情指揮中心公布並列案號。

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教育局下午也對此發布停課公告，新興高中因為有2名學生確診，因此在12日到21日期間全校停課10天，預計22日復課；啟英高中確診學生班級在12日到21日期間停課10天，預計22日復課，其餘師生12日至18日期間停課7天，預計19日復課。

市府下午也公布7名確診個案於2日至8日新增的公共場所足跡，包括中壢、觀音、桃園、八德、蘆竹等5個行政區，曾去過南崁菜市場、大呼過癮新坡店、蘆竹國民運動中心、GLORIA OUTLETS華泰名品城、境心園SPA莊園；全家中壢萬能店、大小魯肉飯、全聯八德麻園店。呼籲市民若有足跡重疊，請於次日起10天進行自我健康監測。（編輯：方沛清）1110411

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