富貴角燈塔配合懸日提早開燈 最佳拍攝期5/19前

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富貴角燈塔懸日最佳拍攝期從即日起到5月19日，為了讓民眾能拍攝到最美的極北燈塔懸日，富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳 111年4月12日

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台灣最北端的燈塔在富貴角，燈塔懸日奇景最佳拍攝期從即日起到5月19日，交通部航港局配合將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時，愛好攝影民眾可把握機會。

航港局今天發布新聞稿，即日起至5月19日，為富貴角燈塔懸日最佳拍攝期間，為了讓民眾能拍攝到最美的極北燈塔懸日，富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時。

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航港局說，燈塔原本開、關燈時間是依據中央氣象局日出、日沒時刻表，4、5月開燈時間約在下午6時20分至30分左右，近日接獲民眾反映希望能同時拍到落日餘暉與燈塔亮光的美景，即日起將富貴角燈塔開燈時間提前。

航港局說，富貴角燈塔懸日最佳拍攝地點包含北海岸台2線愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防等處，因與太陽落下角度有關，每年僅約20多天有機會在絕佳位置捕捉人、燈塔、落日連成一線的視野，歡迎大家帶著相機來現場卡位「追日」，欣賞難得一見、期間限定的「燈塔懸日」奇景。（編輯：陳政偉）1110412