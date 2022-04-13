王國材：交通運輸防疫作為管制 隨指揮中心調整

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交通部長王國材（左）13日上午前往桃園考察交通建設，行程結束後接受媒體聯訪表示，目前在假日期間的交通運輸，相關防疫措施與管制都是採用3級的規格，並隨時與中央流行疫情指揮中心保持聯繫，依據指揮中心對疫情的判斷進行調整。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）交通部長王國材今天表示，目前在假日期間的交通運輸，相關防疫措施與管制都是採用三級的規格，並隨時與中央流行疫情指揮中心保持聯繫，依據指揮中心對疫情的判斷進行調整。

王國材上午陪同立法院交通委員會考察桃園地區交通建設，他在行程後接受媒體聯訪，對於記者詢問，暑假期間國內可能解封，交通部是否有配套措施。他表示，基本上，目前在假日期間包括相關的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施、防疫管制都是採用三級規格，這部分交通部隨時跟指揮中心聯繫。

王國材指出，一般而言，交通部整體的防疫指引，會隨著指揮中心對防疫的判斷做調整，從比較寬鬆到較嚴謹甚至較嚴厲的管理，相關措施交通部都已經有規劃，會依照指揮中心對於疫情的判斷隨時做調整。（編輯：李錫璋）1110413