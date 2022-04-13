公衛學者建議防疫避輕救重 以致死率為預警值

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（中央社記者許秩維台北13日電）台大公衛學者陳秀熙今天針對Omicron提出「避輕救重」的防疫新思維，將致死率作為重要預警值，並以提升追加劑施打為目標，降低感染、重症及死亡風險。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，提出「避輕救重」的防疫新思維。

陳秀熙指出，Delta變種病毒（最早在印度發現）於去年7至12月造成約147萬個案死亡，致死率14‰；以Omicron特性及流行趨勢估算，今年1至6月預估會產生135萬個案死亡，致死率3.4‰，兩個時期死亡數目很接近。

由於Omicron快速且多元傳播力，陳秀熙提到，如果確診感染人數太多，且不能有效控制疫情，就會增加重症人數，因此建議針對Omicron採取以減少死亡為目標的「避輕救重」防疫措施，將致死率作為重要的預警值。

陳秀熙認為，提倡「避輕救重」的防疫新思維，須以提升追加劑施打為目標，降低感染、重症及死亡風險；依台灣疫苗施打及感染情形分析，結果顯示施打第3劑疫苗的預防感染效益可達56.2%，且年輕人施打第3劑的效益（62.5%）比老年人（45.5%）更明顯。

觀察確診病人的Ct值隨隔離時間的變化，陳秀熙表示，施打第3劑疫苗者的病毒量下降速度比未施打第3劑者更快；施打第3劑疫苗者在感染後5天，Ct值大於25（傳染力極低）的比率高達98%，未施打第3劑者需到第10天才能達到同樣標準，因此建議已施打追加劑的輕症個案，確診後隔離時間可縮短至5天，未施打追加劑者則應維持10天隔離期。

陳秀熙指出，施打第3劑疫苗還能有效降低確診後重症及死亡風險，以國外資料推估，未施打疫苗者發生重症及死亡風險約12.3%、完整施打基礎劑疫苗者風險為3.1%、施打追加劑後風險下降至0.6%；施打基礎劑者比未施打疫苗者可下降75%重症及死亡風險，施打追加劑者比施打基礎劑者可下降81%重症及死亡風險。

針對「避輕救重」Omicron防疫新思維，陳秀熙認為，主要強調「維持新常態」及「有效控制疫情」兩者間的平衡，期望未來Omicron走向社區流感化且民眾逐漸適應後，可藉由取得口服藥物及次世代疫苗，進行全面境外解封。（編輯：張雅淨）1110413