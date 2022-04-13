立委和交長視察機捷A22 將逐步落實系統整合

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機場捷運延伸A22老街溪站目前整體工程預定10月完成，交通部長王國材（右）與立委魯明哲（右2）等人13日聽取鐵道局的簡報後，前往視察站體相關工程。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）立院交通委員會立委魯明哲在交通部長王國材陪同，今天視察桃園市中壢區機捷A22老街溪站工程。王國材表示，A22站體10月完工後，未來會將系統整合，方便民眾搭乘和提升安全。

魯明哲接受媒體聯訪時表示，他認為機捷A21環北站至A22站，系統經由人工轉換較危險；另外，未來機捷延伸至中壢車站與綠捷延伸線系統也不銜接，民眾將無法接受，必須整合。

王國材表示，機捷A22站體10月完工後，進行機電穩定測試至12月，短期A21站與A22站系統不相連，未來A1站至A23站要重新轉換成一套系統。

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王國材說，機捷A23中壢車站將延長至中壢車站後站，並銜接捷運綠線延伸中壢的GE05站，根據桃園市政府綜合規劃，未來機捷、綠捷會整合在中壢車站共站。

捷運工程局表示，綠線延伸中壢計畫為桃園捷運環狀路網最後一塊拼圖，市府配合中央前瞻基礎建設政策，延續行政院核定的可行性研究成果，優先採用轉乘站設置於GE05站，並逐步落實將機場捷運與捷運綠線整合成環狀線的長期目標，屆時營運就可一車到底。（編輯：方沛清）1110413

立法院交通委員會13日視察機捷A22老街溪站工程，立委魯明哲（前中）指出，機捷A21至A22站系統需人工轉換，且延伸至中壢車站與綠捷延伸線系統也不銜接。交通部長王國材（前左）表示，未來會將系統整合，方便民眾搭乘和安全。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月13日