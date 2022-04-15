未滿36週孕婦確診 經醫師評估必要可收治住院

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北15日電）指揮中心公布COVID-19分流原則，懷孕未滿36週的孕婦將採輕症分流照護。指揮中心今天強調，分流收治的孕婦若經醫師評估有需求，可透過綠色通道收治住院。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例大增，中央流行疫情指揮中心昨天宣布輕重症分流新制，僅70歲以上、血液透析、懷孕36週以上孕婦、中重症等4類患者送醫，其餘送加強版集中檢疫所或防疫旅館，或採居家照護。

但有婦產科醫師對此提出擔憂與提醒，認為懷孕本身就是風險因子，懷孕產程也有許多因素需評估。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上說明，孕婦染疫併發症風險比常人高，且愈接近預產期，隨時有生產照護等醫療需求，因此不適用居家照護。

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羅一鈞指出，孕婦確診後，會由第一線公衛人員評估，若為懷孕未滿36週，會安置到加強版集中檢疫所或防疫旅館，都有醫師與護理師進駐，除每天健康關懷與視訊診療，也會安排例行照會婦產科醫師，有必要可到場會診，了解孕婦感染病況或懷孕健康狀況。

羅一鈞說，經醫師評估後，若有需要住院觀察或治療，全台所有的加強版集中檢疫所及防疫旅館都設有綠色通道，可轉送至醫院住院收治，可因應緊急需求。（編輯：管中維）1110415