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聯發科
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聯發科2/144

非電子電機專長也有機會 聯發科推動IC設計學程

2022/4/15 20:14
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（中央社記者張建中新竹15日電）IC設計廠聯發科與台大等大學合作推動IC設計學程，鼓勵非電子電機專長的學生跨入半導體產業，擴大培養台灣半導體人才。

聯發科表示，IC設計業多半要求具備電子電機等專業背景，為擴大培養台灣半導體人才，聯發科推動「IC設計學程」，希望電子電機專業背景學生精進相關專業科目與能力，也為其他學生規劃完整的學習藍圖，鼓勵延伸所學，培養第二專長，讓自己在未來職涯中多一個選項。

聯發科指出，與大學合作推出的學程，分為「數位IC設計」及「類比/射頻IC設計」兩大主軸，分別規劃大學7門課及研究所4門課，除各校既有師資，教授所有IC設計必備的基礎知識，同時搭配由聯發科專家至課堂分享業界實務經驗，達到產學合一。

所有課程均為電子電機相關系所既有課程，聯發科表示，只要學生按部就班修課，完成所有指定課程，除可獲得專屬學程證明，聯發科還保留企業實習名額給參與的學生；畢業後若錄取正職，將有新台幣20萬元的任職獎勵。

聯發科表示，目前合作學校包括台大、陽明交大、清大、成大、中興、台科大等，已有近千位學生報名參與，後續還有其他學校陸續響應加入，一起加速培育更多半導體業的未來菁英。（編輯：張良知）1110415

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