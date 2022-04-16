東海大學援助18名烏克蘭學生 4月底起陸續來台

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（中央社記者陳至中台北16日電）俄烏戰爭持續，東海大學推動「遠離戰火、來台求學」安置計畫，已錄取18名烏克蘭學生，將協助來台並提供學雜費、生活費，預計4月底起陸續來台，會先讀華語文課程。

東海大學日前宣布，國際學院院長幸雅各（Dean James Sims）、學務長龍鳳娣、校長張國恩等人合力推動烏克蘭學生安置計畫，以人道精神幫助流離失所的烏克蘭學生，獲得壽圓文教基金會董事長黃秋雄捐助1600萬元。

東海大學公共關係室主任黃兆璽今天接受中央社電訪表示，校方原預計錄取10人，每人補貼1年新台幣40萬元的學費、生活費，4年剛好是1600萬元。但後來表達興趣的學生有30餘人，東海首批錄取了18人，後續還可能會再安排一批口試。校長張國恩承諾盡量協助烏克蘭生，會再想辦法籌集經費。

上述18名烏克蘭學生，其中11人是修學士班，6人攻讀碩士，1人攻讀博士。黃兆璽說，攻讀博士的這名學生比較特別，他曾到中國大陸學習，因此華語講得非常好，當時直接用華語面試，經評估可直接攻讀政治系博士班。

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其餘烏克蘭學生的華語程度不一，黃兆璽說，學生來台完成居家檢疫後，學校會先安排他們上華語課，之後再進入各系所就讀，包括外文系、企管系、財金系等。

黃兆璽表示，18名學生受戰亂之苦，目前都已離開烏克蘭，抵達波蘭華沙，後續會陸續安排來台。目前預計最快的一名女學生，會於4月底抵台。但黃兆璽也說，烏克蘭學生來台仍存在一些變數，此時先保持低調。（編輯：張芷瑄）1110416