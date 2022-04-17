台中大甲清晨13.2度 吳德榮：中部以北偏涼

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氣象專家吳德榮預估17日中部以北偏涼，南微熱，各地早晚微冷。圖為高雄民眾把握好天氣到高雄港大港橋遊憩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北17日電）根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為台中大甲攝氏13.2度。氣象專家吳德榮表示，明天下午起鋒面影響，預計21日掠過、易有局部短暫陣雨。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為台中市大甲區13.2度、桃園市楊梅區13.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明天上午，中部以北多雲、山區有局部短暫雨，南部多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨；今日中部以北偏涼，南微熱，各地早晚微冷。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天下午起至19日鋒面影響，北部及東半部雲量增多，有局部短暫雨；20日上午起鋒面逐漸北移，有短暫空檔，為雨後多雲，氣溫回升。

吳德榮說，21日鋒面快速掠過、結構減弱，各地雲量略增，局部短暫陣雨的機會略提高；22日起天氣暖濕，台灣附近大氣不穩定，易有小範圍對流發展，午後較容易發生在陸地。

吳德榮強調，本週天氣各國模式模擬差異甚大，亦頻繁修正，顯示其「可預報度」降低，應隨時注意資訊的更新。（編輯：張銘坤）1110417