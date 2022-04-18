多管齊下加強管制 外送員違規案件月減逾400件

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓外送餐飲商機大爆發，但外送員穿梭在馬路，搶快導致意外事故頻傳。交通部今天表示，在加強管制下，外送員今年2月違規案件已月減400多件。

國發會第97次委員會議聽取交通部專案報告「道路交通安全改善作為」，並進行跨部會討論。

交通部道路交通安全督導委員會執行秘書吳木富於國發會會後記者會上表示，去年下半年起，行政院便邀專家學者及召開工作小組會議研議道路交通安全改善相關作為，並做了一系列道路交通安全事故分析；從年齡層來看，高齡及18至24歲年輕族群肇事率相對較高，主要肇事車種為機車、主要發生地點則在路口。

吳木富說明，進一步分析事故發生的關鍵因素，當機車在路口發生事故，常常是因為沒有依規定讓車；行人在路口發生事故，則多是車輛搶快不禮讓行人。

此外，外送員是新興行業，但常有人為了搶單、搶快，發生闖紅燈、紅燈右轉、超速等行為。吳木富特別指出，勞動部、交通部訂定安全指引要求平台及外送員遵守後，相關數據已有改善；今年1月外送員事故較去年同期減少200多件，今年2月的違規案件也較1月減少400多件、月減34%。

吳木富表示，勞動部針對平台業者訂定安全指引，要求業者不能不合理派單、不能集中在某些人身上、不要有限時送達，加上交通部訂定外送員交通安全指引，如果違規、肇事很多，就會找平台業者，警察也會攔檢執法，上述作法對於提升安全與改善違規都有幫助。

現場也有媒體關注立委提到每年因為交通事故死亡達3000人，詢問交通部是否有針對降低死亡人數訂定目標。

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吳木富回答，雖然沒有訂定新的目標，但零事故死亡是全世界共同努力的方向，回顧106年至110年，事故30日死亡數依序為2697人、2780人、2865人、3000人及2990人，從數據可以看到趨勢沒有繼續大幅成長；他也強調，道路安全是全民要共同努力，現在已經有10個部會共同投入，除了從工程、教育、管考、宣導，還有一系列修法，希望可以改善交通安全。

由於路口是肇事常見地點，吳木富補充，今年全國預計完成1322個路口改善，有些是行穿線位置往後退，或是路口增設行人庇護島，以及號誌移動、增加左轉車道、拓寬人行道等，現已完成90處，因為初期必須設計發包、施工，預計到了第3、4季，完工數量將會大幅增加，而路口透過工程改善也有助於減少可能的違規狀況。（編輯：楊蘭軒）1110418