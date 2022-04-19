食農教育法通過 陳吉仲擔任推動會召集人

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）「食農教育法」今天立法通過，農委會表示，依此法第8條規定，將設置跨部會組成的食農教育推動會，由農委會主委陳吉仲擔任召集人，近期完成4項子法公告並召開首次工作會議。

「食農教育法」立法通過，農委會指出，最近就會設置食農教育推動會，組成除了農委會，也包含衛福部、教育部、文化部、原民會、客委會、環保署等，以及食品營養、農業、教育、環境、文化、觀光等領域的學者專家，目前約10幾人參與，也有19個民間團體持續參與。

農委會表示，食農教育推動會將由陳吉仲擔任召集人；而學者專家、民間團體的名額，尚待最後確定，上述為推動立法以來參與者、團體的數目。

農委會也已著手草擬4個子法，包含食農教育法專業人員資格及培訓辦法、食農教育推動會設置要點、食農教育推廣計畫補助要點，以及食農教育傑出貢獻獎獎勵辦法。

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農委會表示，今天上午立法通過後，農委會下午就要召開內部會議，包含以上子法的預告、彙整、公告會儘速完成，預計近期就會召開食農教育推動會的首次工作會議，依據會議定調的業務內容，由參與的部會在年度相關業務預算中寬列預算執行，今年也會召開兩次，年底會檢視推動實況，確認來年相關業務內容及預算編列。

農委會補充，「食農教育法」包含農業永續、糧食安全、農產品價格平穩、全民生活及飲食等相關議題，將與各部會合作，偕同各地方政府，透過橫向串聯及垂直整合，引動民間非營利組織及各公民團體共同推動，促進全民共同參與。（編輯：張雅淨）1110419