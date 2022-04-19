環保署推產業塑膠資源化 盼電子零組件業先行

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（中央社記者張雄風台北19日電）為促進產業塑膠再利用，環保署今天表示，希望以輔導方式、產業鏈大帶小，加速廢塑膠資源化；由於電子零組件業使用塑膠最多元，盼先由此提升塑膠資源化比率，由65%增至75%。

行政院環境保護署今天舉辦「鏈結產業塑膠資源再生循環網絡」記者會，邀請台積電、日月光等大廠出席。

根據環保署資料，國內事業單位每年約產出24萬公噸塑膠廢棄物，約28%資源化處理；若單看電子零組件業，去年廢塑膠資源化比率平均約65%，由於此業別在塑料使用上項目最多元，因此希望先以增加10%資源化比率、約3000噸為目標。

至於相關期程，環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，希望透過產業鏈大帶小，建立產業循環；未來在淨零目標下，相信大部分產業都會有對自己的要求。

賴瑩瑩指出，目前會用輔導方式，讓產業進行源頭分類、材質單一化；過去可能業者會將自己產生的塑膠和垃圾一起送進焚化爐，現在希望能交由後端回收再利用業者處理；另外也透過行政協助開發鋁塑分離的再利用技術。

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台積電透過「供應商物料包裝規範白皮書」，規範供應商材質使用，搭配回收再利用業者駐廠協助分類，結合創新技術開發20多種再生產品，去年廢塑膠資源化約8000公噸、資源化比率為66%；台積電運籌暨倉儲管理部資材供應鏈管理處經理楊宏隆提到，目前訂定目標2025年能達到95%

另外，日月光集團則成立循環資源再生中心，集中各廠區產出廢塑膠，依材質特性、型態分為細項多元再利用，去年廢塑膠資源化4300公噸、資源化比率為68%；廠務環工處環境工程部資深經理凃秀妹表示，希望能在2年內達到100%的目標。（編輯：張雅淨）1110419