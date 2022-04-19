台北市動物之家將搬遷 中繼園區5/20啟用

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台北市動物之家將於4月21日起進行搬遷，台北市動保處19日發布新聞稿表示，搬家期間至5月19日止，只提供飼主領回寵物及預約辦理認養手續，暫停參訪與犬貓互動，中繼園區將於5月20日啟用並開放參訪。圖為動物之家的Momo準備搬新家。（台北市動保處提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月19日

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市動物之家4月21日起進行搬遷。北市動保處今天表示，搬家期間至5月19日止，只提供飼主領回寵物及預約辦理認養手續，暫停參訪與犬貓互動，中繼園區將於5月20日啟用。

動保處今天發布新聞稿表示，台北市動物之家收容動物及設施將於4月21日起進行搬遷，且至5月19日止只提供飼主領回寵物及預約辦理認養手續，因原有設施將進行拆遷，考量現場環境較為雜亂，暫停參訪與犬貓互動，以免影響參訪民眾安全。

另，民國110年底完工的台北市動物之家中繼設施在原址旁的復育園區內，新址為內湖區安美街191號，今年4月13日已取得臨時使用許可。

動保處說，動物之家原址的660隻犬貓將自4月21日起由工作人員和志工協力分批運送到中繼站，新址有更寬闊場地讓牠們活動，另仍有200多隻犬貓會暫留原址及調整籠舍，以利牠們生活空間更舒適，同時解決收容超量問題。

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若市民家中有寵物離世要委託集體焚化，動保處提醒，服務地點暫移至信義區吳興街600巷109號的動保處辦公室受理，服務時間同動物之家原開放時間，為每週二至週日上午10時至下午4時，週一及國定假日休息。

動保處說，動物之家中繼園區將於5月20日啟用並開放參訪，屆時歡迎市民前往認養動物，並參觀動物們的新家，另動物之家原址正在規劃新建工程，將重新打造更佳的動物收容及認養環境，提供市民休憩與生命教育空間。（編輯：方沛清）1110419