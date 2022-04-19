調查：8成台灣旅客 未來1年願意永續旅遊

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（中央社記者余曉涵台北19日電）旅遊業者近期公布2022年永續旅遊報告，其中有8成的受訪台灣旅客表態未來1年希望能以更永續的方式旅行，數量上比去年高近2成。

旅遊業者Booking.com發出新聞稿，公布2022年永續旅遊報告，調查結果發現，旅客十分重視旅行對環境造成的影響，有8成的台灣旅人表示往後12個月希望能以更永續的方式旅行，數量上比去年高近2成。

Booking.com說，雖然有高達91％的台灣旅人有意在未來1年入住永續住宿至少1次，但過去1年不曾入住永續旅宿的台灣旅人當中，其實有超過半數不知道有這類選項。

另外，Booking.com說，有超過6成的旅客承認自己在下訂前，不會主動查看住宿的永續措施，但如果相關資訊很容易找到，旅客會樂意去看；這顯示旅遊業需要使資訊透明化，讓大多數旅客更理解相關議題。

除了永續旅遊外，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，不少旅客希望可以避開旅客的繁忙期，過去12個月，有近5成的台灣旅人選擇在淡季出遊，近4成的人選擇造訪較冷門的地點，以規避人潮。

Booking.com說，在計畫未來旅行時，有77％的旅客表示會避開熱門觀光地區和景點，希望能藉此分散到訪為當地所帶來的影響，更有43％的台灣旅客甚至願意放棄喜歡的目的地，改去其他地方，只為了避免造成過多人潮。

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此外，「可再生理念」如今已成為旅客們的重要考量點之一，Booking.com這項查發現近7成台灣旅人希望擁有足以體現當地文化的真實體驗，也有67％的人希望自己離開造訪的地方時，那個地區能變得更好。

永續旅遊也就是綠色旅遊，根據台灣觀光協會網站，舉凡旅遊過程中，透過節能減碳或是使用綠能源的方式都算是綠色旅遊。永續旅遊準則的架構分為4大面向：永續管理、社會與經濟利益、文化遺產與環境，落實在旅遊目的地與旅遊產業上，也都依循這4大面向制定相關準則。（編輯：陳清芳）1110419