兒童染疫送醫指引下午討論 醫學會提12項參考指標

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）國內昨天出現首例兒童COVID-19死亡病例，引發關注。台灣兒童醫學會提出兒童染疫6項病況可能持續進展警示，及6大必須立刻送醫警訊，今天下午將與指揮中心開會討論定案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，昨天國內出現首例兒童染疫死亡病例，確診當天即住進加護病房治療，醫院全力救治仍病逝。此案一出引發各界對於兒童重症的討論，中央今天下午將與兒科醫師開會討論症狀分類辨識、遠距視訊就醫、送醫指引等細節。

台灣兒童醫學會秘書長彭純芝今天中午接受媒體聯訪表示，現階段兒童輕症發展至中症沒有明顯指標認定，兒童醫學會提出12項參考指標，前6項是早期警訊，可透過醫師視訊診療，判斷是否須改為住院，避免繼續症狀惡化；後6項是緊急警訊，建議打119立即送院治療。

染疫兒童6大早期警訊，第1點是小於1歲幼兒出現症狀就須密切觀察；第2點持續發燒超過48小時以上，或高燒超過攝氏39度合併發冷、冒冷汗、冷顫等；第3點為退燒後活動力不佳；第4點，持續嘔吐，憂與腦炎有關；第5點，食慾下降，超過12小時以上沒辦法吃進食解尿；第6點，退燒後仍呼吸急促、胸悶。

建議打119立即送院6大警訊，第1點抽搐、抽筋；第2點為意識不佳、叫不醒、昏迷，或有意識障礙；第3點，呼吸困難或呼吸出現明顯胸部凹陷費力；第4點，嘴唇發白、發紫；第5點，透過家中血氧機測血氧飽和度低於94%；第6點，出現循環不良表現，包含肢體冰冷、皮膚斑駁、冒冷汗等。

彭純芝表示，上述12項參考指標是協助政府提供家長辨識染疫兒童就醫指引，可供政府因地制宜調整，如染疫兒童出現6大早期警訊，但身處醫療資源不足、無法視訊診療地區，若在中央評估醫療量能充沛前提下，也可能可直接透過119送醫。

彭純芝進一步說明，針對兒童送醫指引，台灣兒童醫學會提出的12項參考指標，將於今天下午與指揮中心開會討論定案，再由指揮中心公布國家規劃的適用正式版本，提供各界參考。（編輯：陳政偉）1110420