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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包2/99

苗栗縣增16例確診 竹南大厝里篩檢站常設至22日

2022/4/20 16:28
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣今天新增16例確診COVID-19，分布地區以竹南鎮9例為最多，縣府安排醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心開設社區篩檢站至22日，呼籲與確診者足跡重疊民眾前往篩檢。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心公告縣內今天新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中8例為居家隔離期滿或匡列採檢確診，8例為出現症狀、有足跡重疊或有染病疑慮者前往醫院採檢確診。

縣府表示，這16例有男性9人、女性7人，年齡分布於22至67歲，Ct值在15.3至33.1之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，分布地區為竹南鎮9例、頭份鎮3例、後龍鎮2例、三義鄉1例、卓蘭鎮1例，均安排收治醫院或集中檢疫所治療中。

16例個案中，有3人為外籍移工，2人為外地火車站員工、還有1人為後龍鎮山邊媽祖宮庶務人員，山邊媽祖每年會與白沙屯拱天宮媽祖一同往北港進香。

縣府持續疫調，公布確診者公共場所活動足跡，包括山邊媽祖宮、竹南火車站、崎頂火車站、頭份中山路傳統市場、竹南運動公園、好樂迪頭份店、亞曼尼SPA精品汽車旅館、肯德基苗栗中正店、摩曼頓苗栗光復店以及多家超商等，已完成清消。

因應社區感染風險增加，縣府今天在苗栗市大千醫院、苑裡李綜合醫院急診室旁開設篩檢站，另安排為恭醫院醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心常設3天，今天至22日提供篩檢時間為上午8時至中午12時、下午1時至5時，呼籲與確診者足跡重疊的民眾免費篩檢PCR。（編輯：張雅淨）1110420

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