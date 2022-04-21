高粱收入保險7縣市開辦 投保期限5/31

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農委會今天表示，首張雜糧類作物保險的高粱收入保險正式開辦，試辦地區有桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣等，提醒農民5月31日前投保。

農委會農金局今天發布以上新聞，並指出，高粱收入型保險的開辦，在台灣本島6縣市自一期作開始銷售，有95%及85%兩種保障程度可以選擇，95%保障程度的保費每公頃新台幣2826元，85%保障程度的保費每公頃1295元。

金門縣則將在二期作推出，其保障程度為85%，保費每公頃1715元。

農金局並說，農委會提供保費補助1/2，部分縣市政府也有加碼補助，以提升農民投保意願；以台灣本島投保85%保障程度為例，扣除農委會補助，農民每公頃保費負擔為648元，換算成每分地僅須65元，相當便宜。

農金局說明，高粱收入型保險採縣市區域認定方式，以每公頃基準收入（產量X價格）與每公頃實際收入的差額為理賠標準，並考量品種、生長條件、及氣候環境等因素，產量及價格以台灣本島及金門分別計算。

農金局統計，農委會自106年起擴大推動農業保險，截至111年3月底止，已開發25種品項、39張保單，呼籲農民踴躍投保，以保障營農收入。（編輯：陳政偉）1110421