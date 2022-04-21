兒童青少年疫苗5至6月開打 莫德納數量足夠

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）兒童COVID-19疫苗、青少年第3劑將於5至6月開打，指揮中心今天表示，莫德納疫苗數量充足，預估到5月可施打500萬人，BNT簽約中，若順利首批最快5月到貨。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天專家同意6至11歲兒童開放疫苗施打半劑型，將在5月初開打；12至17歲青少年施打第3劑提案也通過，最快5月下旬施打；專家也列出第4劑高風險對象，最快於6月初打第4劑。

疫苗整備受矚目，陳時中在指揮中心疫情記者會中說，除AZ、高端疫苗以外，現階段較常使用的莫德納疫苗，大約還有50萬劑，4月底前將有莫德納（Moderna）疫苗抵台，5月也將再有疫苗到貨；BNT成人劑及輝瑞兒童劑仍在洽談中，若簽約成功將儘速向外界報告。

針對有縣市反映莫德納疫苗將用罄，指揮中心發言人莊人祥說明，22日配送約13萬劑疫苗供地方政府使用，23日至30日前將陸續有2批疫苗，共150萬劑莫德納疫苗，5月也還會再有100多萬劑到貨。

針對6至11歲兒童、青少年第3劑及高風險族群第4劑預估預計人數，陳時中表示，數字很難估，唯一較能參考的是國際兒童接種率，歐美大約施打2至3成，相對較低，將盡快發文，以利校方進行意願調查。

莊人祥強調，莫德納數量一定夠。由於兒童、青少年第3劑及高風險族群第4劑，接種者都是施打半劑型，以4至5月新到貨疫苗數量，共250萬劑計算，將可以施打500萬人。值得注意的是，如果與BNT輝瑞簽約成功，最快5月將有疫苗到貨。

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指揮中心統計，4月20日COVID-19疫苗接種11萬5184 人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.30%、第2劑79.55%、追加劑接種率56.39%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約80.08%。

媒體詢問，為何第4劑不開放所有成年人接種，甚至連醫護人員都未列入第4劑施打對象。莊人祥解釋，考量國內中重症以65歲以上族群為主，參考國際間作法，也都是將年紀較大的長者或免疫不全族群納入，沒有國家將醫護列入第4劑對象。（編輯：管中維）1110421