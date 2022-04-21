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居家照護管委會拒外人送物資 北市最高罰15萬元

2022/4/21 18:55（4/21 19:18 更新）
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台北市副市長黃珊珊21日指出，若拒絕外送員送物資到確診者、居隔者家門口，管委會須負責送達，否則最高裁處15萬元罰鍰。（中央社檔案照片）
台北市副市長黃珊珊21日指出，若拒絕外送員送物資到確診者、居隔者家門口，管委會須負責送達，否則最高裁處15萬元罰鍰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市啟動確診者居家照護，副市長黃珊珊指出，今天將針對各社區管委會發出公告，若拒絕外送員送物資到確診者、居隔者家門口，管委會須負責送達，否則最高裁處15萬元罰鍰。

台北市昨天全面啟動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者居家照護，不過有里長反映，許多社區管理委員會禁止外人進入社區送餐，發生糾紛時就找里長，但衛生局、建管處卻互說是對方權責，盼市府給出明確指引。

黃珊珊下午在市府COVID-19防疫記者會上表示，今天會針對各社區管委會發出公告，若拒絕市府派人或外送員送餐、送物資到確診者或居家隔離者的家門口，管委會就要負責送達，否則將依傳染病防治法開罰，希望管委會體諒。

台北市衛生局補充，依傳染病防治法第12條，各團體不得拒絕傳染病病人安養、居住或給予其他不公平待遇，違者將依同法第69條規定，處以新台幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

此外，針對疫苗施打，台北市長柯文哲表示，上個月還有疫苗沒人打而報廢，現在卻發現疫苗已經不夠了，所以呼籲家長，沒有BNT就打給兒童打莫德納，「無魚蝦也好」。

柯文哲向中央喊話，萬一莫德納打到一半，又有BNT進貨，要想好如何因應，地方政府會盡量配合辦理。

副市長蔡炳坤說，現在疫苗調度的確比較吃緊，但早上已經跟中央反映，同時規劃在5月初為兒童接種疫苗，希望中央政策做好規劃，並依據地方需求配送疫苗。（編輯：李亨山）1110421

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