染疫輕症住老公寓難取餐 陳時中：把鑰匙丟下樓

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染疫輕症者住老公寓難取餐，指揮中心指揮官陳時中22日表示，可試試把鑰匙丟下樓。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）各縣市陸續啟動居家照護，領藥、送餐都得仰賴外送。但有民眾住老公寓，沒管理員也沒對講機，指揮中心指揮官陳時中今天表示，類似情況可提出，也可試試把鑰匙丟下樓。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，全台各縣市陸續啟動居家照護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日要求社區管委會不得阻止外送員送餐給居家隔離或照護者。

不過，這番言論卻引起全國外送產業工會不滿，認為恐讓外送員被迫承擔染疫風險，呼籲召集自願者成立國家隊送餐。

陳時中下午在疫情記者會中表示，外送員只是送餐到居家照護或隔離者的家門口，沒有要求送到房間裡或是親自送交，只要放在家門口並電話聯絡就好，雙方不會接觸，沒有道理反對這件事。

有媒體詢問，雙北很多老舊公寓沒有管理員可幫忙送餐，輕症患者沒有親友協助根本沒人能下樓取餐，確診者是否可戴口罩下樓。

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陳時中說，據他了解，多數公寓應該都可以透過對講機開大門的鎖，如果真的有沒辦法處理的情形可告知，指揮中心再來想辦法。他並指出，若真的有類似情形，或許可試試把鑰匙消毒後丟下樓或用條繩子綁著，讓外送員開門，送餐上來再還給民眾。

另外，有媒體報導指出，台北市政府教育局鼓勵國高中下週起免到校，引發關注。陳時中說，校園主管單位是教育部，中央已應訂定相關指引，執行細節尊重各地政府根據疫情所做的安排，希望注意小朋友家庭內照顧風險，也要注意學童受教權。（編輯：管中維）1110422