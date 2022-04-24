成大第18任校長遴選 公開徵求推薦候選人

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）國立成功大學校長蘇慧貞將於民國112年1月31日任期屆滿，成大校長遴選委員會今天舉行第1次會議，並自即日起至5月31日下午5時止，公開徵求推薦第18任校長候選人。

成大今天發布新聞稿指出，蘇慧貞即將於112年1月31日任期屆滿，新任校長將於112年2月1日上任。成大依「國立成功大學校長遴選辦法」，由全體校務會議代表投票選出18名遴選委員會委員，連同教育部遴派代表3名，組成校長遴選委員會。

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成大指出，第1次遴選委員會會議今天下午在成大召開，推選陳美伶為遴選委員會召集人，李俊璋為遴選委員會發言人，並於即日起公開徵求推薦第18任校長候選人，可至成大第18任校長遴選專區（https://preselec tion.ncku.edu.tw）點選「徵求啟事」，下載相關推薦表件並填寫寄送。

成大指出，成大校長遴選委員會組成，教育部遴派代表為李德財、蔡秀芬、劉孟奇，學校代表為王育民、林財富、高慕軒、陳孟莉、陳貞夙、陳運財、許渭州、黃宇翔、鄭雅敏9人，校友代表為江耀宗、李伯璋、吳敏求、殷允芃4人，以及社會公正人士李偉賢、李羅權、陳良基、陳美伶、羅竹芳5人，依姓名筆畫排序，總計21人。（編輯：陳仁華）1110424