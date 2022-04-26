20分鐘內測出腎臟病 中山大學與高雄長庚研發快篩

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國立中山大學今天表示，研發團隊與高雄長庚紀念醫院跨院校合作，開發出一款無血式、無痛式慢性腎臟病快篩試劑，只要15至20分鐘即可知結果，可避免病情延誤，降低染疫風險。

中山大學今天發布新聞稿表示，這款無血式、無痛式慢性腎臟病快篩試劑，是由中山大學醫學科技研究所教授楊閎蔚團隊與高雄長庚紀念醫院兒童腎臟科醫師田祐霖團隊合作開發，只要15至20分鐘即可知道結果。

中山大學與高雄長庚合組的研發團隊指出，人的腸道微生物會將吃的紅肉等食物生成三甲胺（TMA），並被肝臟轉化成氧化三甲胺（TMAO），增加心血管疾病的風險。在診斷慢性腎臟病人時，TMAO更被認為是高血壓產生的尿毒素之一。

但研發團隊表示，近年來大量研究文獻指出，更快速、更靈敏的檢測方式是檢測體內的胱蛋白C（Cystatin C）來偵測早期慢性腎臟疾病，且不受腎小管再吸收干擾，也不會因為年齡、性別、體重和肌肉比重有所差異，對慢性腎臟病和高血壓等疾病的診斷與治療具重要意義。

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楊閎蔚說，這款快篩是以微針貼片抽取皮下組織液，並結合側向流試片（即驗孕棒式試片）進行無血式、無痛式的快篩，只要將抽完組織液的微針壓在試片上，再滴入緩衝液，約15至20分鐘即可判讀胱蛋白C相對濃度，及早警示患者。

楊閎蔚指出，這項快篩技術已在動物試驗上得到良好成效，研發成果已獲國際頂尖期刊Biosensors and Bioelectronics刊登，目前跨校團隊正進行人體試驗規劃，未來可望應用於慢性腎臟病的居家定期監控。（編輯：謝雅竹）1110426