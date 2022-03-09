控制三高慎防第4高 留意高腎壓避免洗腎

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（中央社記者江慧珺台北9日電）台灣每8名成人就有1人有腎病變，且絕大多數有腎病不自知。醫師呼籲，三高族群易併發腎病變，要特別注意第4高「高腎壓」，透過定期篩檢、早期介入控制高腎壓，可延緩腎功能惡化、避免洗腎。

3月10日是世界腎臟日，衛生福利部國民健康署攜手台灣腎臟醫學會、腎臟病防治基金會、中華民國糖尿病學會、台灣高血壓學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣老年學暨老年醫學會、中華民國診所協會全國聯合會，共同呼籲國人重視早期慢性腎臟病防治，勿輕忽第4高「高腎壓」。

過去國內腎病研究顯示，台灣20歲以上成人慢性腎臟病盛行率已逾12%，平均每8人就有1人發生腎病變，且有多達96%的腎臟病患者罹病卻不自知。

另國健署統計，40歲以上民眾有17.6%腎功能異常，當中有3成的人血糖過高，約2成血脂、血壓過高、過重肥胖或腰圍過粗；另三高患者5年內罹患腎病的機率是一般人的1至2倍，顯見三高與腎臟病息息相關。

台灣腎臟醫學會理事長黃尚志說，民眾對三高警覺性強，卻不知須特別留意第4高「高腎壓」，當大量血液通過腎臟時、血管內壓力上升，形成腎絲球內壓，若三高控制不佳，腎臟代謝功能負擔加重，就可能導致腎壓過高，造成腎臟損傷。若能及早發現並控制高腎壓，有機會顯著改善或延緩腎功能惡化。

腎臟病防治基金會董事長吳麥斯形容，腎臟如「污水處理廠」，若流入的污水過量，含有太多廢物，導致污水處理廠故障，就會出現高腎壓。腎病症狀起初多不明顯，常到了第1、2期慢性腎臟病、出現蛋白尿時才知，若早期發現、控制，仍有機會逆轉。

腎病病患林先生也分享，平時自覺身體狀況控制得宜，只是常感到疲憊、 出現泡泡尿，之後檢測竟將邁入慢性腎臟病第3期，所幸他及早接受治療並調整生活型態，得以延緩腎功能惡化。

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全台目前有227家腎臟病健康促進機構，國健署長吳昭軍提醒，三高族群易併發腎病變，應定期透過尿蛋白與腎絲球過濾率（eGFR）檢測，了解自身腎臟功能狀況，以便早期發現、早期治療。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰提到，第一線家庭醫師是最快可發現民眾腎功能異常，包括三高控制，不過度吃蛋白質及非類固醇的止痛藥還有來路不明的中藥等，避免加劇腎功能異常。（編輯：陳政偉）1110309