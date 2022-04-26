未投保強制險罰單 4/28起將列投保繳費單

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（中央社記者余曉涵台北26日電）公路總局今天宣布，28日起，車主收到未投保強制險的罰單上，將會附加列印強制汽車責任保險重新投保繳費單，車主可透過繳費單直接繳費投保。

交通部公路總局今天發出新聞稿表示，根據強制汽車責任保險法第49條規定，投保義務人未依規定訂立保險契約，或保險期間屆滿前未再行訂立者，經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發者，或未投保汽車肇事，由公路監理機關處以罰鍰。

公路總局說，根據統計去年公路監理機關，依強制汽車責任保險法第49條規定舉發案件共24萬件，因此與金融監督管理委員會保險局合作，從28日起強制險違規罰單上的首聯空白頁面將附加列印強制汽車責任保險重新投保繳費單。

車主可持繳費單至便利超商或透過QR code刷卡繳費投保，讓汽車交通事故所致傷害或死亡受害人，迅速獲得基本保障。

公路總局提醒，車主接到罰單應儘速繳納罰鍰，避免逾期加重處罰，如尚未完成投保也請儘速依強制汽車責任保險重新投保繳費單相關說明辦理重新投保。（編輯：陳政偉）1110426