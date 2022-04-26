還有15%機車族沒投保 28日起罰單附強制險繳費單

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公路總局宣布，28日起車主收到未投保強制險的罰單上，將會附加列印強制汽車責任保險重新投保繳費單。（公路總局提供）中央社記者余曉涵傳真 111年4月26日

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（中央社記者謝方娪台北26日電）金管會統計，目前仍有近15%機車族尚未投保強制險。金管會表示，自4月28日起，各公路監理機關將在舉發違反強制車險事件通知單附加列印強制車險重新投保繳費單，車主可持繳費單至便利超商或透過QRcode刷卡交保費。

強制車險制度已實施逾20年，仍有車主因未投保強制車險遭處罰，金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會表示，為提醒遭處罰的車主投保，金管會保險局和公路總局合作，自今年4月28日起，各公路監理機關將在舉發違反強制車險事件通知單附加列印強制車險重新投保繳費單，車主可持繳費單至便利超商或透過QRcode刷卡繳交保費，向斷保前最後一家投保的產險公司投保強制車險。

為提醒民眾投保，保險公司應在保險期間屆滿30日前寄送給要保人1次續保通知，保險期間屆滿後30日內至少再為2次重新投保通知，另考量目前汽車投保率已近100%、但機車投保率僅85.11%，林志憲表示，針對保險期間屆滿後第2個月內仍未投保的機車，金管會保險局和公路總局將共同具名再次寄送投保通知。

強制車險制度自1998年1月1日實施，金管會統計，截至2021年底已逾596萬人次獲得理賠、理賠金額達新台幣2884.53億元。

林志憲提醒，民眾在強制車險保險期間屆滿前儘速完成續保或重新投保，除了能使汽車交通事故受害人能迅速獲得基本保障，也可將賠償責任移轉由保險公司承擔，以減輕經濟負擔，並避免因未投保遭公路監理機關處以罰鍰。

根據強制汽車責任保險法規定，汽車未投保將遭罰3000元至1.5萬元、機車未投保將遭罰1500元至3000元，若未投保汽車肇事，將挨罰6000元至3萬元不等罰鍰。

金管會統計至今年2月底為止，汽車強制險有效保單件數為837萬7921件，投保率近100%；機車有效保單件數為1215萬8064件，投保率85.11%。（編輯：楊凱翔）1110426