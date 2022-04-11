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電動自行車須保強制險 金管會估5年期保費2千元

2022/4/11 21:44
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（中央社記者謝方娪台北11日電）國內目前約有65萬輛電動自行車，未來將須投保強制險。金管會初估，電動自行車強制險將採5年期，保費落在新台幣2000元左右，平均一年保費400元，較1年期機車強制險便宜。

道路交通管理處罰條例已修法規定，微型電動二輪車（即電動自行車）所有人應依強制汽車責任保險法投保強制汽車責任險，未依規定投保，公路監理機關將不予受理登記、換照或發照。

金管會配合推動強制汽車責任保險法修正草案，明定電動自行車納入強制車險承保範圍，國內目前約有65萬輛微型電動二輪車，未來將要求投保強制險。修正草案日前已經行政院會通過，送立法院審議。

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民進黨立委鍾佳濱今天在立法院財委會質詢指出，目前汽車強制險1年期保費約1000多元，機車強制險分為1年期和2年期，保費為數百元不等；未來微型電動二輪車強制險保費範圍大約多少。

金管會保險局長施瓊華表示，利用輕型機車資料加上過去微型電動二輪車損失經驗進行推估後，預計微型電動二輪車強制險將採5年期，保費應會落在2000元左右，平均一年保費400元左右，會比目前1年期機車強制險保費600多元便宜。（編輯：楊凱翔）1110411

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