統測30日登場 教育部：不開放確診考生應試

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（中央社記者許秩維台北26日電）統測將於本週末登場，教育部今天表示，如要讓確診考生應考統測，在試場規劃與試務安排上有困難，恐會影響試務安排穩定性，因此維持不開放確診考生參與統測。

111學年度四技二專統一入學測驗將於4月30日、5月1日登場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會接受提問時表示，確診輕症的學生，只要能隔離，不至於互相傳播，在保障考試權益下，「不反對」輕症居家者應試。

教育部透過文字回應，統測將於4月30日和5月1日辦理，目前依指揮中心核定防疫計畫安排試務，如要讓確診考生應考，在試場規劃與試務安排上有困難，恐會影響全國試務安排穩定性，因此維持不開放確診考生參與考試。

教育部提到，未能應考統測的確診考生，後續將依各招生管道試務及教育學習階段特性，設計相應補救機制；無法全程參加統測並取得成績者，大專將提供適切的外加名額錄取機會，並視疫情發展配合修正補救措施。（編輯：張芷瑄）1110426