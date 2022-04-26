統測隔離試場逾550間 居隔者應考交通擬比照就醫

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（中央社記者許秩維台北26日電）居隔3+4方案今天上路，統測已備妥逾550間隔離試場，供居隔或自主防疫者應試；居隔考生通勤擬比照就醫模式，除了防疫車隊，也申請開放同住家人接送或自行騎車前往。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離3+4（居家隔離3天、自主防疫4天）方案自4月26日上路。4月30日、5月1日舉行的四技二專統一入學測驗，因應居隔3+4方案，規劃考生應考事宜。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平今天告訴中央社記者，針對居家隔離3+4方案，不管是前3天的居家隔離或後4天的自主防疫考生，都會安排在隔離試場應試；但不同身分別的考生，則會安排在不同間的隔離試場。

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為強化防疫，林尚平提到，測驗中心已接洽並新增一些考區，用來辦理隔離試場，目前全國已備妥至少550間隔離試場，可能還會再增加，每間先以安排5人為原則，並視疫情發展調整，至多安排9人；另外還有提供給當天發燒考生的防疫試場、突發傷病考生的預備試場。

林尚平表示，自主防疫者快篩陰性就可出門，可搭任何交通工具應考；居隔考生則可搭乘防疫車隊，但考量防疫車隊數量可能不足，測驗中心已申請專案，希望能比照居隔者的就醫交通方式，開放同住家人接送或自行（開車、騎車、步行）前往試場，但仍待指揮中心核定，等定案後會再對外公告。（編輯：管中維）1110426