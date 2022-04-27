曾接見確診訪客 盧秀燕快篩陰性後返家隔離

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台中市長盧秀燕26日曾接見一名確診訪客，27日接獲消息後進行快篩，結果為陰性，也立即返回住所進行居家隔離。圖為盧秀燕快篩試劑結果。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月27日

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市政府今天表示，市長盧秀燕於昨天接見訪客的行程中，有1名訪客在今天PCR陽性確診。盧秀燕經快篩陰性後，已立即返回住所進行居家隔離，居隔時間與規範均依中央規定進行。

台中市政府今天發布訊息表示，盧秀燕今天下午出席台中市疫情指揮中心記者會後，市府於下午4時30分接獲COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診者主動電話通知，盧秀燕於4月26日下午1時接見訪客的行程中，有1名訪客在今天PCR陽性確診。

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市府指出，盧秀燕在快篩陰性後，已經立即返回住所進行居家隔離。另外，陪同盧秀燕接見訪客，被匡列居隔對象包括市府顧問黃國瑋、新聞局長鄭照新，2人也在快篩陰性後，立即返家進行居家隔離，居隔時間與規範均依中央規定進行。

市府說明，依照中央居家隔離新制，盧秀燕居家隔離期為4月27日至4月29日3天，從4月30日起將進行4天自主防疫，第7天快篩陰性5月4日起解除自主防疫。（編輯：卞金峰）1110427