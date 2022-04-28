台鐵員工爭權益火車停駛 5/1再上演34年前歷史

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）台灣鐵路工會發動於5月1日勞動節當天，以不加班方式集體休假，當天多數列車停駛。台鐵上一次非天災而開不出火車是34年前，這次再度上演，都是台鐵員工為爭取合理的權益。

11年前從台鐵退休的俞秋苓是台鐵文化志工隊隊長，在台鐵工作超過40年，她今天接受中央社記者訪問表示，她對台鐵很有感情，願意回來當志工，很多台鐵人都是如此；但政府在台鐵實施的用人制度真的有問題，對台鐵員工很不公平，才會迫使員工不得不用其他手段爭取合理權益。

根據台鐵的歷史紀錄，民國77年，約1400名司機員（火車駕駛）在5月1日當天，以不加班方式集體休假，造成火車停駛，當時還沒有高鐵，全島交通大亂，且火車停駛直到隔日中午才結束。

俞秋苓說，73年政府實施勞基法，對勞工的勞動條件有最低標準的保障，但台鐵員工一直是被認定具公務身分的勞工，在爭取勞工權益時，就說台鐵員工是公務員，員工盼得到公務員的福利時，又說台鐵員工是勞工。

俞秋苓說，77年當時就是日夜排班超時工作的司機員多次爭取加班費，但都以預算不足或台鐵虧損等因素被駁回，司機員特別成立火車駕駛員聯誼會，並選在5月1日勞動節，以不加班方式集體休假，表達對制度的不滿。

台鐵77年雖並非罷工，但因造成火車幾乎全面停駛，讓政府正視台鐵員工權益，決定給予加班費，並補發自73年起的虧欠。俞秋苓回憶，當時政府因經費不足，補發的加班費分3次發放。

台鐵真正舉行過的罷工投票是在92年，主要是行政院為推動公營事業民營化，91年曾訂出預計台鐵在93年完成公司化，96年完成民營化的時間表。

台鐵工會在92年6月提出反對公司化及民營化訴求，同年9月11日在凱道舉行會員大會，並舉行罷工投票，贊成票有7800多張，超過會員半數，工會取得罷工權，原計畫隔年春節罷工7天。

92年12月，行政院同意台鐵工會提出的訴求，也就是台鐵公司化所有歷史債務都由政府承接、台鐵所有虧損由政府補貼，另台鐵建設、維修及車輛由政府負擔，公司化條例要與工會協商同意、客觀條件成熟後再談民營化時程。

台鐵工會這次發起的5月1日集體休假不加班活動，一開始就因要求交通部先兌現92年時的承諾，交通部以政府舉債已達上限，無法與工會獲得共識，加上後來的溝通不順暢，缺乏互信，5月1日多數列車確定停駛。

與77年相比，現在台灣西部有高鐵，東部也有國道客運，交通工具選擇上有較多替代性，但交通部評估仍可能對部分高鐵及公路無法滿足的地方有影響，也提早規劃了疏運計畫，除了高鐵及客運增班外，還首次推出以遊覽車接駁的「類火車」。

台鐵員工還有一次規模較小，對疏運影響有限的抗爭，是由105年成立的台灣鐵路產業工會發起，台鐵產業工會的會員主要是票務和運務人員，多次訴求台鐵人力不足、勞動環境血汗，要求改善，106年1月1日會員代表大會決議，當年1月27日至2月1日春節期間，依法休假，獲300多名會員響應。

台鐵產業工會106年發起的休假，直到1月23日，也就是春節前4天才告知台鐵，台鐵要求員工應依規定出勤及請假，否則視為曠職，後來約有200人未依規定出勤及請假遭記過。

台鐵工會這次發起的5月1日集體休假不加班活動，2週內就有1萬2000人簽署聲明，並在4月中就告知，勞動部也認定合法。（編輯：張雅淨）1110428