高雄5/3起發放快篩兌換券 低收入戶可免費領

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄28日電）快篩試劑購買實名制今天上路，高雄市長陳其邁表示，將對低收入戶發放免費「快篩試劑兌換券」，街友則由社會局定點列冊，直接發放快篩試劑，預計5月3日起實施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

實名制家用快篩試劑今天開賣，中央流行疫情指揮中心統計，截至下午1時，售出24.4萬人份，每份5劑共新台幣500元，已賣出今天可販售份數近6成，都會區許多健保藥局獲得配發的快篩試劑額度，上午就賣光。

陳其邁下午在高雄市疫情說明記者會宣布，高市府將提供弱勢民眾免費快篩試劑兌換券，低收入戶由里長發放試劑兌換券，低收入戶民眾拿健保卡跟兌換券就可到社區藥局兌換一包5支的快篩試劑；街友則由社會局定點列冊，直接發放快篩試劑，預計5月3日開始實施。（編輯：陳清芳）1110428