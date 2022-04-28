1.7億劑快篩到位、每週釋1100萬劑 經部：將續增產

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快篩實名制28日上路，經濟部表示，家用快篩試劑由指揮中心定額徵用分配，已準備1億7000萬劑，將協助企業增產，進口量能也會持續增加。圖為民眾前往台北市士林區一家藥局購買快篩試劑。中央社記者徐肇昌攝 111年4月28日

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（中央社記者曾智怡台北28日電）快篩實名制今天上路，經濟部表示，家用快篩試劑由指揮中心定額徵用分配，已準備1億7000萬劑，將協助企業增產，進口量能也會持續增加；目前每週平均1100萬劑快篩試劑，投入於實名制、地方政府、企業、零售通路等。

經濟部今天發布新聞稿表示，目前快篩為定額徵用、開放買賣雙軌並行，徵用後的快篩試劑將由指揮中心及地方政府做防疫使用，同時也透過快篩實名制提供國人購買；徵用以外的快篩試劑，則可在自由市場銷售，價格由市場機制決定。

經濟部指出，近期廠商除已對外宣布將降價到每劑新台幣200元以下外，快篩實名制每劑統一售價100元，也將有助於平抑家用快篩試劑市場價格，並落實量足價穩政策目標。

經濟部補充，指揮中心已準備1億7000萬劑快篩試劑，透過進口及國產持續產出，後續也會視需要擴充數量，目前每週平均將1100萬劑快篩試劑，投入於實名制、地方政府、企業、零售通路等，指揮中心均有掌握。

至於地方政府的快篩試劑需求，則是由指揮中心依據地方政府需求及整體疫情走向，妥善溝通分配，預期未來供應更充裕後，分配將更有餘裕。（編輯：楊蘭軒）1110428