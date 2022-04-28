快篩實名制 陳時中：賣出2000萬劑啟動第2波

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實名制快篩28日正式開賣，中央流行疫情指揮中心統計，截至下午1時約售出24.4萬人份，已賣出本日可販售份數近6成。圖為台北市中正區一家藥局不到中午就已在門口貼上實名制快篩售完告示。中央社記者鄭清元攝 111年4月28日

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北28日電）今天是快篩實名制開賣首日，截至中午已賣出24.4萬份。指揮中心指揮官陳時中說，這一波目標賣出2000萬劑，代表約400萬家庭都備有快篩試劑，屆時再啟動第2波。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，家用快篩試劑實名制今天上路，開放身分證、居留證號尾數雙數的民眾購買，明天將輪到單數的民眾購買，一早各地藥局門口就湧現排隊人潮，許多藥局開門不到半小時，78份快篩試劑就全部賣光光。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，快篩實名制會一直實施下去，第1波將以2000萬劑為目標，希望全台有400萬家庭都備有快篩試劑，將近全台半數家庭，屆時就會再啟動第2波，確保大家都能買到。

陳時中表示，根據以往口罩實名制經驗，販售據點也有熱區之分，尤其疫情較嚴重的地方也會比較快賣完，因此第一天每個點都配送78人份，未來完售的據點就會加量配送，沒賣完的就先暫停配發。

有媒體認為一個據點僅配送78人份實在太少，但陳時中指出，藥局不是專門賣快篩，平時也有開立處方箋、用藥諮詢等業務，疫情期間還要協助送藥到府，若是配發太多快篩試劑可能影響其他業務、占空間等，因此考量整體需求和藥局可負擔性，才會先設定78人份作為基礎量，再做後續調整。

有企業想買快篩試劑給員工使用，抱怨快篩量能遭政府徵收。陳時中說，國內生產的快篩產能，政府一支都沒徵收，全數由業者自行供應市場零售及合約需要，若有公部門遇到廠商交貨不及，中央也會支援，強調快篩試劑並沒有因為被政府徵收而無法供應。

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民進黨立法委員高嘉瑜建議政府進德國的唾液快篩給兒童使用，陳時中說，目前還沒看到德國的唾液快篩向食藥署申請進口，據他向食藥署了解，希望唾液快篩的廠商先送100份，供食藥署進行準確性比對，如沒問題就會盡快核准。

陳時中說，不只國外，國內也有業者用口水做快篩，但僅獲澳洲EUA。他強調，快篩不是有就好，還須有一定準確度，不然不僅白做，還會導致警戒心、放鬆度降低。（編輯：管中維）1110428