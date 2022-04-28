快篩實名制首日 上午已售出24.4萬人份
（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北28日電）實名制快篩今天開賣，指揮中心統計，截至下午1時，售出24.4萬人份，已賣出今天可販售份數近6成。指揮官陳時中強調，家用快篩試劑足夠，民眾可依序購買，無須囤貨。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，快篩試劑需求大增，家用快篩試劑實名制今天實施，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次，1份5劑共新台幣500元，以身分證號尾數單雙號分流，今天僅開放雙號者購買。
根據中央流行疫情指揮中心統計，今天家用快篩試劑實名制販售情形，一共有4965家可販售機構，截至下午1時，已有1677家藥局或衛生所等機構完售；可販售份數共41萬5584人份，目前已售出24萬4499人份。
陳時中在疫情記者會中重申，家用快篩實名制試劑足夠，這些家用快篩是「以備不時之需」所用，大家可以照順序來買。展開家用快篩試劑實名制後，有人認為要每週篩2次、3次，「其實不需要」，家用快篩使用時機是在接觸確診者出現症狀快篩即可，不用固定時間篩檢。
另外，陳時中提醒，3+4方案的居家隔離者有需要再快篩，自主防疫期間仍以非必要不出門為原則，快篩陰性才出門。成人提供3劑公費快篩試劑，提供匡列時、有症狀、自主防疫期間共3次為原則。
公費快篩5劑縮到3劑，有媒體詢問是否與快篩數量不足有關。陳時中表示，從口罩到快篩，所有防疫物資的籌備思維是一樣的，防疫物資珍貴，需要撙節使用，在自主防疫期間有出門需求才使用，並不是4天都非用不可。
學生自主防疫期間結束後，須快篩陰性才可上學，規劃大學（含）以上學生提供3劑公費快篩試劑，國小至高中學生提供2劑公費快篩試劑。陳時中說，學生快篩發放，傾向統一領取為原則。（編輯：管中維）1110428
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