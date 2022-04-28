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快篩實名制首日 上午已售出24.4萬人份

2022/4/28 15:19（4/28 15:51 更新）
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家用快篩試劑販售實名制28日上路，新北市板橋區一間藥局的藥師穿著防護裝備向購買民眾清點試劑的內容與數量，並給予衛教。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月28日
家用快篩試劑販售實名制28日上路，新北市板橋區一間藥局的藥師穿著防護裝備向購買民眾清點試劑的內容與數量，並給予衛教。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月28日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北28日電）實名制快篩今天開賣，指揮中心統計，截至下午1時，售出24.4萬人份，已賣出今天可販售份數近6成。指揮官陳時中強調，家用快篩試劑足夠，民眾可依序購買，無須囤貨。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，快篩試劑需求大增，家用快篩試劑實名制今天實施，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次，1份5劑共新台幣500元，以身分證號尾數單雙號分流，今天僅開放雙號者購買。

根據中央流行疫情指揮中心統計，今天家用快篩試劑實名制販售情形，一共有4965家可販售機構，截至下午1時，已有1677家藥局或衛生所等機構完售；可販售份數共41萬5584人份，目前已售出24萬4499人份。

陳時中在疫情記者會中重申，家用快篩實名制試劑足夠，這些家用快篩是「以備不時之需」所用，大家可以照順序來買。展開家用快篩試劑實名制後，有人認為要每週篩2次、3次，「其實不需要」，家用快篩使用時機是在接觸確診者出現症狀快篩即可，不用固定時間篩檢。

另外，陳時中提醒，3+4方案的居家隔離者有需要再快篩，自主防疫期間仍以非必要不出門為原則，快篩陰性才出門。成人提供3劑公費快篩試劑，提供匡列時、有症狀、自主防疫期間共3次為原則。

公費快篩5劑縮到3劑，有媒體詢問是否與快篩數量不足有關。陳時中表示，從口罩到快篩，所有防疫物資的籌備思維是一樣的，防疫物資珍貴，需要撙節使用，在自主防疫期間有出門需求才使用，並不是4天都非用不可。

學生自主防疫期間結束後，須快篩陰性才可上學，規劃大學（含）以上學生提供3劑公費快篩試劑，國小至高中學生提供2劑公費快篩試劑。陳時中說，學生快篩發放，傾向統一領取為原則。（編輯：管中維）1110428

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