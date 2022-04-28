快篩實名制首日排隊 陳其邁：研議補助低收入戶購買

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）家用快篩試劑販售實名制今天上路，高雄市藥局一早就出現排隊人潮，但藥師公會表示整體狀況良好。高雄市長陳其邁說，針對低收入戶，將請社會局研議如何補助購買快篩試劑。

家用快篩試劑販售實名制今天上路，每人可憑健保卡或居留證到健保特約藥局或偏鄉衛生所購買一盒5入，共新台幣500元，可代購，並比照口罩實名制以身分證字號尾數單雙號分流，單號星期一、三、五購買；雙號星期二、四、六；週日開放全民皆可買。

高雄市苓雅區武廟路一帶的藥局，今天一早又恢復2年前口罩大排長龍搶購景象。擔心自己或家人染疫，有不少民眾在藥局開業前就到場排隊等待購買，想先買一盒回家備用。

除了不少長輩、家庭主婦到場排隊購買，想供全家人使用。家住附近的上班族也在一大早就到藥局外排隊購買，雖然可能耽誤一點上班時間，但是擔心每個藥局每天只有78份，可能下班就會買不到，所以還是先到藥局試試有沒有機會先買起來。

高雄市藥師公會理事長張盈棠接受中央社記者電訪表示，經歷過口罩實名制販賣，藥師都已經比較會處理，整體狀況良好。今天上午有民眾一早就來排隊，系統也一度塞車，但自己現場發放號碼牌，讓排隊民眾先回家休息，避免在場等候過久，民眾反應都不錯、也很願意配合。此外也有一些藥局上午開店、但下午才開始販賣，分散時間，避免白天需要上班的民眾買不到。

國民黨籍高雄市議員陳若翠上午在議會進行市政總質詢也問及快篩問題。她說，民眾之前買口罩要排隊、現在買快篩也要排隊，快篩已經成為防疫可能必備的物品，但也變成民眾日常的負擔。而且價格雖然已經宣布降到每劑100元，但是對於街友等弱勢團體，或是弱勢家庭來說，仍然負擔太重。

陳其邁表示，目前中央已經推動實名制購買快篩試劑。至於對於弱勢團體、低收入戶，會請社會局研議、想想要如何補助購買快篩試劑。

媒體連訪問及，是否追討先前市政府借給港務公司的9000劑快篩試劑。陳其邁說，港務公司很多人員也都是高雄市民，有責任也有必要盡最大的努力協助防疫，「帳掛在牆上，但是不急」。（編輯：黃世雅）1110428

本土COVID-19疫情升溫，快篩試劑需求大增，28日全台家用快篩試劑販售實名制開跑，首日一早高雄市苓雅區一家藥局前就有大批排隊人潮。中央社記者董俊志攝 111年4月28日

本土COVID-19疫情升溫，快篩試劑需求大增，28日全台家用快篩試劑販售實名制開跑，民眾憑健保卡到健保特約藥局便可購買。圖為高雄市苓雅區一家藥局前出現排隊人潮。中央社記者董俊志攝 111年4月28日