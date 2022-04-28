台鐵5/1停駛 公路總局台東往花蓮、高雄推類火車

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）針對台鐵工會5月1日勞動節不加班，東部幹線及南迴線火車可能全面停駛，公路總局對台東地區交通提出因應措施。

公路總局台東監理站今天下午發布新聞稿，5月1日當天台東往花蓮方向規畫有直達車共50班次，台東-玉里區間車共60班次，中途停靠鹿野、關山、池上、富里、玉里等火車站。

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台東往高雄地區規劃有30班次，台東-新左營直達車16班次及台東-新左營區間車14班次，並以車站前為旅客上下車地點，於乘車處設置移動式驗票機供下車民眾刷卡。台東往花蓮尖峰時段15分鐘1班車，往高雄或新左營方向30分鐘1班車，請民眾多加使用。

台東監理站長洪美芳表示，為有效辨識類火車臨時路線班車，已請業者配合每輛班車張貼路線別以供民眾及警方辨識，5月1日當天並請台東縣警察局協助實施交通管制疏導火車站前交通狀況，呼籲民眾在乘車之前可先洽台鐵官方網站查詢各車站周遭大眾運輸轉乘替代路線及班次資訊，以節省旅次時間。（編輯：陳仁華）1110428