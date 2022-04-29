農業生產成本揚 192項現金救助最快7天後調升

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農委會29日舉行「111年農損救助及勘災作業精進措施」記者會，由農委會副主委陳駿季（圖）主持。中央社記者楊淑閔攝 111年4月29日

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）氣候變遷、國際情勢等因素使農業生產成本拉高，農委會今天宣布，在現金救助額度為平均生產成本1到2成原則下，調升192項救助金額，年度預算約多新台幣1.2億到1.5億元，最快7天後上路。

農委會今天召開「111年農損救助及勘災作業精進措施」記者會，由農委會副主委陳駿季主持，盼藉此加速發生災損農民的復耕、復養，強調受損達門檻才能獲得救助，不是任何人都能領取，與選舉接近無關。

陳駿季指出，氣候變遷極端氣候頻傳，農業受影響大，因而對農林漁畜整體在汛期來臨前，提出4大類精進作為，首先是調整農業天然災害現金救助額度，在此制以生產成本的1到2成計算救助金額下，共計調整192品項金額，各項金額預計今天起預告7天後上路。

包含農產業調整170項，從現行每公頃救助新台幣5.3萬元，調升為6.2萬元；漁業調整13項，從現行每公頃救助10.3萬元，調升為15.2萬元；畜牧業調整1項（羊），從現行每隻救助1200元調升為1800元；林業調整8項，從現行每公頃救助3.6萬元，調升為5.3萬元。

其次，他說，一旦發生颱風、豪雨、霪雨、寒流、旱災等5種天然災害，精進作為將天氣參數納入運作，可加速災損救助作業，從現有啟動方式約須2到7天，縮短成只要1天，適用品項包含西瓜、香瓜、番石榴等40種農、漁品項；以及領取救助金所需天數，可從目前的45到60天，縮短為2到3週。

再者，啟動農委會開發的「農產業天然災害現地照相APP」，利用此APP拍照上傳，可定位到地籍資訊，資料會同步上傳農糧署農作物天然災害救助系統，判定是否達到救助門檻，農民也可自行拍照上傳，此系統還能透過拍攝角度判定地籍資料，且農委會將辦理教育訓練活動，預計5、6月左右開放農民使用。

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最後，陳駿季說，今年將增加滾動式倉儲的儲備量及執行時間，藉此助益蔬菜價格穩定。包含擴充冷藏高麗菜、結球白菜、根莖類蔬菜（洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔）的儲存量，從4000公噸升至5280公噸，執行期從原本5到10月汛期，前、後加1個月，變成4到11月。

另外，陳駿季補充，為降低颱風雨豪可能引發的災害損失，還執行其他業務工作，包含農委會下的水保局、林務局、漁業署、農水署已選定39件重點防汛工程加強抽檢，並檢討、更新；以及清淤河川野溪土石累計130.07萬立方公尺、重要農業生產專區農田排水3.3萬公里等。（編輯：陳政偉）1110429