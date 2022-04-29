5至6月報廢老車填問券 可抽電動機車

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環保署29日舉行記者會，宣布5月1日起至6月30日止，車主只要透過「廢車回收一站通」平台報廢老舊車輛，並填寫「回收服務品質問卷」完成評價，就有機會抽大獎，每完成1輛就有1次抽獎機會，若是報廢回收二行程機車，則可獲得3次抽獎機會。（環保署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年4月29日

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）環保署今天表示，5月起到6月底，到「廢車回收一站通」平台報廢老舊車輛，填寫「回收服務品質問卷」，有機會抽電動機車等大獎，若是回收二行程機車，並獲3次抽獎機會。

行政院環境保護署舉行「『廢車回收一站通』服務升級七合一．舊車回收抽好禮」記者會，發布上述消息。

環保署指出，5月1日起至6月30日止，車主只要透過「廢車回收一站通」平台報廢老舊車輛，包含汽車、機車，並填寫「回收服務品質問卷」完成評價，就有機會抽大獎，每完成1輛就有1次抽獎機會，若是報廢回收二行程機車，並可獲得3次抽獎機會。

環保署補充，由於二行程機車比較老舊，對空污影響較大，所以加碼3倍抽獎機會，藉此鼓勵車主回收；上述大獎，包含Gogoro VIVA MIX BELT、iPhone 13（128GB）、iPad 9（wifi 64GB）及心率手環，總值新台幣15萬元。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌說明，環保署自今年1月1日起，結合交通部及財政部共同推動「廢車回收一站通」平台，整合「回收車體」、「報廢車籍」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「申請獎勵金」，提供在家上線、「零」櫃辦理五合一服務。

他說，1月正式上線以來，1到3月累計申辦人次已超過15萬人次，這次平台再升級，增加「淘汰老舊機車補助」及「換購電動機車減碳獎勵補助」服務，擴大成為七合一便民服務，以及加入填寫問卷評價功能，在平台上直接顯示各家回收業者的「服務滿意度星級」。

關於評比結果如何運用，他說，將作為環保署未來研擬「廢車回收業者差別補貼」的參考依據，藉此引導業者提升服務品質。

另外，環保署回收基管會補充，在平台填報車籍資料，會自動進行資料勾稽，若是民國96年6月以前生產推出的汽、機車，會多補助2000元（編輯：管中維）。1110429